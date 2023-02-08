不滿被索討金錢 女子弒母後還錄影一審判8年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台8日電）吳姓女子去年5月間不滿洪姓母親索討金錢，持菜刀將母親刺死，更持手機拍攝母親倒臥血泊畫面，台中地院審理後，認定她符合自首減刑，依殺人罪判處8年徒刑，可上訴。

判決書指出，34歲吳姓女子和61歲洪姓母親同住在台中西屯區一棟大樓內，洪婦常向吳女索討金錢。民國111年5月29日下午5時，洪婦在家向吳女要錢遭拒，洪婦碎念吳女，雙方發生口角。

氣憤的吳女到廚房拿了一把菜刀，趁洪婦轉身時，持菜刀朝左後肩刺入，洪婦倒地不起。第一時間吳女未救治母親，卻持手機拍攝倒臥血泊的洪婦，口中數落洪婦長期索討金錢，接著才報案，救護人員到場時，因洪婦傷口深，經搶救後不治。

檢方偵辦時，吳女辯稱患有思覺失調症，無法控制自己行為，行凶後有為母親止血，但經檢方調閱吳女的就醫紀錄，發現她罹患的並非思覺失調症，偵辦後依殺人罪嫌將她起訴。

台中地院審理後，合議庭審酌經鑑定吳女犯案時，並無辨識行為違法能力顯著降低情形。另外，認定她合乎自首減刑規定，依殺人罪判處8年徒刑，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1120208