嘉縣男子開貨車自撞受困 官兵路過及時救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣61歲男子9日駕駛貨車行經民雄大民南路自撞電線桿，前往大林慈濟醫院演訓的中坑營區衛生連官兵路過即刻協助救援，協助男子脫困送醫。（張文榮提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉縣61歲男子今天駕駛貨車行經民雄大民南路自撞電線桿受困駕駛座，前往大林慈濟醫院演訓的中坑營區衛生連官兵路過即刻協助救援，隨後抵達的義消對官兵舉動稱讚不已。

嘉義縣消防局勤務指揮中心發布新聞訊息，上午10時25分接獲通報，民雄鄉大民南路發生交通事故，有人受困需要救援，立即派救護車與器材車前往救援，到場發現61歲何姓男子駕貨車自撞電線桿受困車內，中坑營區的官士兵在場協助患者、指揮交通。

消防局指出，救護人員到場時，何男已由中坑營區衛生連官兵路先施以頸圈固定頸部，隨即動用破壞器材將駕駛救出，傷者意識清醒，身上有多處擦挫傷，10時41分由救護車送往嘉義大林慈濟醫院治療。

嘉義縣義消張文榮告訴中央社記者，現場救護傷者的是駐點於中坑營區的衛生營第二連官兵，他們上午前往大林慈濟醫院做救護演練的途中，遇到小貨車自撞車禍，先暫停自身勤務，協助交管、救助傷者，官兵的作為讓人稱讚。

醫院指出，何姓男子僅受輕傷，無生命危險。肇事原因警方正在調查中。（編輯：黃世雅）1120209