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男子超商搶走背包逃逸 中市警2小時內破案

2023/2/10 15:47（2/10 16:36 更新）
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台中市警方9日深夜接獲民眾報案，在超商消費完準備離去時，遭一名男子搶走側背包，警方調閱周邊監視器，迅速掌握搶嫌的行蹤，10日凌晨即逮人破案，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月10日
台中市警方9日深夜接獲民眾報案，在超商消費完準備離去時，遭一名男子搶走側背包，警方調閱周邊監視器，迅速掌握搶嫌的行蹤，10日凌晨即逮人破案，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市警方昨天深夜接獲民眾報案，在超商消費完準備離去時，遭1男子搶走側背包，警方在2小時內，今天凌晨即逮人破案，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，昨晚11時許接獲民眾報案稱在超商買完東西正要離去時，突然有名頭部包著紗布的男子上前從背後搶走被害人的隨身側背包，隨即逃逸。

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警方接獲報案後到場成立專案小組展開追緝，根據被害人說明的特徵，調閱周邊監視器，迅速掌握搶嫌的行蹤，並於今天凌晨0時30分在南屯區中和南一巷的住處逮獲行搶的蔡姓男子（40歲），找回被害人被搶走的側背包。

對於蔡男的做案動機，警方說，蔡男並未交代清楚，只供稱就無聊想搶，而蔡男近日因頭部撞到還包著紗布，有關做案動機還要再深入調查釐清，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120210

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