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男涉假裝潢櫥櫃詐百萬訂金 刑事局拘提送辦

2023/2/14 16:12
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）陳姓男子涉因積欠賭債而心生歹念，於臉書架設「星展系統櫥櫃」粉專，若被害人欲裝潢櫥櫃便到府丈量，收到訂金後卻失聯，不法所得超過百萬元，刑事局已於1月底拘提陳男送辦。

內政部警政署刑事警察局今天發布破案新聞指出，偵查第九大隊近期獲報，陳男經營的臉書粉專「星展系統櫥櫃」涉嫌多起假裝潢詐欺案，犯案時間約為民國111年3至同年10月間。

警方指出，陳男涉嫌分享多個系統廚具裝潢翻新作品，誘騙被害人進一步詢問，雙方聯繫後馬上就到府丈量，以取得被害人信任；待被害人交付訂金，陳男便斷絕聯繫，被害人驚覺受騙，向各地警方報案。

刑事局深入追查，發現陳男疑因積欠賭債鋌而走險，且因長年從事櫥櫃裝潢，熟稔裝修簽訂流程，所以成立粉專行騙，並提供公司名片、作品取信被害人，粗估被害人約25人，總財損金額達新台幣133萬元。

原在台中活動的陳男為躲避警方追查，事後還特地搬到台南市上班。

經調閱資料加上被害人提供情資，刑事局掌握陳男動態，向新竹地檢署聲請拘票獲准，於今年1月31日到台南將他拘提到案，並查扣作案手機，全案依詐欺罪嫌移請新竹地檢署偵辦，檢察官訊後諭令陳男限制住居。（編輯：蕭博文）1120214

#刑事局
#新竹地檢署
#內政部
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