求職女被要求提供證件後逃離 南警拘提攻堅逮7人

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嘉義曾姓女子1月到台南應徵工作，得知對方要求提供身分證件和帳戶資料後立刻逃離報案，警方偵辦追查，發動2波拘提攻堅，其中一名主嫌被逮時，正在台東伯朗大道開心出遊。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）嘉義曾姓女子1月到台南應徵工作，得知對方要求提供身分證件和帳戶資料後立刻逃離報案，警方偵辦追查，發動二波拘提攻堅，陸續在台南、台中、台東逮捕6男1女，其中3人收押。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，22歲曾女受到臉書（facebook）社群徵人免經驗及高薪的會計工作誘惑，1月10日從嘉義到台南，和徵人者相約在中西區超商前洽談，未料對方要求提供身分證件和帳戶資料，曾女驚覺有異，立刻逃離向警方報案。

警方獲報立刻成立專案小組偵辦，分別於1月16日及2月13日發動2波拘提攻堅行動，兵分多路至台南市東區、台中市神崗區、北屯區及台東縣池上鄉逮捕詐欺集團6男1女，其中負責指揮的主嫌龔姓男子遭逮時，正在台東伯朗大道高興地出遊，一臉錯愕，在台中被逮的李姓女子則被搜出安非他命。

警方調查，這個詐騙集團由高雄48歲龔男（詐欺、擄人、組織、傷害等前科）、台中凌姓男子指揮分工，高雄38歲李姓女子（毒品、詐欺等前科）負責帶著被害人開立帳戶，姜姓、楊姓、陳姓、黃姓等4名男子擔任看守，在臉書等社群以應徵工作、金額借貸、博弈投資等廣告吸引被害人。

詐騙集團靜待被害人上門聯絡，再以專人接送、全程服務騙取被害人相關證件開立帳戶後，再將被害人帶往飯店、民宿等處所監控，直到帳戶遭警示才讓被害人離開。

警方訊後將7人分別依妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例及毒品等罪嫌送辦，其中龔男、凌男及李女羈押禁見；至於被害人數及不法獲利，警方深入追查中。（編輯：黃世雅）1120215