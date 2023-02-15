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法官疑涉不當言行及霸凌 台南地院啟動調查不護短

2023/2/15 12:54
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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南地方法院徐姓法官疑傳半裸照騷擾女同事，且情緒控管失當，常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理；地院今天表示，已啟動自律程序調查，絕不護短。

鏡週刊報導，台南地院徐姓法官曾傳半裸照騷擾女同事，還因情緒控管失當，遭檢舉常以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理。

報導指稱，徐姓法官在台南地院曾因情緒控管問題，向法院聲請停止分案一段時間後，再調到柳營簡易庭，去年8月調回台南地院民事庭後，5個月間換了3名書記官及2名法官助理，這些人不堪徐姓法官情緒勒索與言語霸凌，只能自請調職或求助身心科治療，助理更因壓力過大服安眠藥自殺。

台南地院今天發布新聞稿指出，徐姓法官去年8月底從簡易庭調至民事普通庭後，配屬書記官接股不久至台北受訓1個月，且申請今年1月統一調動他院獲准，受訓後回來又因育嬰需求，去年11月請育嬰留職停薪。

法院為讓徐姓法官安心工作，商請另1名育嬰中的書記官銷假返院專責代理，今年1月書記官統一調動時，改配置統一調動書記官給徐姓法官，無報導中頻繁調動書記官的情形。

此外，徐姓法官配屬的法官助理，今年1月間確實曾以身心狀況不佳、無法做好法官要求工作為由，要求調離及請假休養，院方評估後調換支援法官助理，但新法助上任後就上簽辭職及休假，地院決定啟動法助代理機制。

至於法助因壓力過大服藥自殺，地院認為此事涉及隱私，不願透露。

地院表示，媒體報導徐姓法官涉及不當言行、霸凌，院方已啟動自律程序，進行調查，絕不護短，若確有違失行為，將依法處置。（編輯：黃世雅）1120215

#台南地院民事庭
#柳營簡易庭
#台南市
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