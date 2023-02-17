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花警破獲暴力犯罪及大麻栽種集團 逮11嫌送辦

2023/2/17 18:00（2/17 18:06 更新）
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花蓮縣警察局近日接連破獲暴力犯罪集團及隱身偏僻田間的大麻栽種場等，17日下午在縣府舉行破案記者會，縣長徐榛蔚（白衣者）出席並聽取花蓮縣警局刑大隊長郭有志（前右2）說明案情。中央社記者張祈攝 112年2月17日
花蓮縣警察局近日接連破獲暴力犯罪集團及隱身偏僻田間的大麻栽種場等，17日下午在縣府舉行破案記者會，縣長徐榛蔚（白衣者）出席並聽取花蓮縣警局刑大隊長郭有志（前右2）說明案情。中央社記者張祈攝 112年2月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮警察局近日接連破案，先是破獲暴力犯罪集團，共拘提7人送辦；另也破獲隱身在偏僻田間的大麻栽種場，起出6株大麻活株，瓦解4人集團，花蓮縣長徐榛蔚今頒發破案獎金。

花蓮縣警局今天下午舉行破案記者會，刑大隊長郭有志接受媒體聯訪指出，以杜姓男子為首的暴力犯罪集團平日好勇鬥狠，去年1月多次在街頭砸車打人，還曾在KTV無故毆打休假中的派出所副所長，行徑囂張。

警方組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，近日進行掃蕩。郭有志指出，共搜索9處，拘提杜嫌等7嫌，查扣西瓜刀、棍棒及第二級毒品大麻等犯罪工具，全案依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序、毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，杜嫌已聲押獲准。

另外，警方接獲情資，壽豐鄉一處偏僻田間有大麻栽種場，經專案小組蒐證，埋伏跟監，日前兵分多路逮捕曾鄒姓及黃姓主嫌等4人，並查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具。

郭有志指出，25歲曾鄒男子與黃姓友人共謀，再邀2名友人入股，原本在室內栽種約20多株大麻，還加裝空氣過濾器以防異味外洩，但因缺乏種植經驗，大麻接連枯死，將剩餘6株移到農地上種植，原本再幾週就可收成，栽種場就遭警方破獲。

警方初估，1株大麻活株收成約有新台幣10萬元收入，趕在採收前破獲，避免流入市面，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1120217

花蓮縣警察局近日陸續破獲暴力犯罪集團及隱身偏僻田間的大麻栽種場等案，花蓮縣長徐榛蔚（白衣者）17日親自頒發破案獎金，慰勉破案有功人員。中央社記者張祈攝 112年2月17日
花蓮縣警察局近日陸續破獲暴力犯罪集團及隱身偏僻田間的大麻栽種場等案，花蓮縣長徐榛蔚（白衣者）17日親自頒發破案獎金，慰勉破案有功人員。中央社記者張祈攝 112年2月17日
#暴力犯罪
#大麻
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