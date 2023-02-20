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台中夾娃娃機店清晨火警 女屋主救出傷重不治

2023/2/20 09:53（2/20 10:21 更新）
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台中市東區一間夾娃娃機店20日清晨發生火警，消防局獲報到場搶救，並在店面後棟救出受困的張姓女屋主，但送醫後仍傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月20日
台中市東區一間夾娃娃機店20日清晨發生火警，消防局獲報到場搶救，並在店面後棟救出受困的張姓女屋主，但送醫後仍傷重不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市東區1家夾娃娃機店今天清晨起火燃燒，消防局獲報到場搶救，並在店面後棟救出受困的張姓女屋主，但送醫後仍傷重不治，火警原因待消防局調查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息指出，上午7時4分獲報，東區復興路四段1處店家發生火警，派遣大誠、中山、中港、信義、中區及東英等分隊，出動消防車18輛、救護車2輛與消防人員57名前往搶救。

消防人員表示，火警現場建築物分為前、後棟，前棟1樓鐵皮加蓋為夾娃娃機店用途，後棟4樓磚造住宅，消防人員到場時，前棟1樓及後棟2、3樓均已全面燃燒，立即進行人命搜救及滅火作業。

火勢於上午7時51分撲滅，燃燒面積約為200平方公尺，消防人員於後棟1樓救出1名年約70多歲女性受困者，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往中國醫藥大學附設醫院救治，但到院後仍傷重不治。

警方調查，死者為71歲獨居的張姓女屋主，經調閱周邊監視器及訪查周邊住戶，初步排除有外力介入引發火警，起火原因由火調人員調查釐清。（編輯：張雅淨）1120220

#火警
#台中市
#夾娃娃機店
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