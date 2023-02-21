高雄輕軌又被撞 機車騎士闖紅燈擦撞車頭

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄輕軌列車又被撞，輕軌列車今天上午行經鼓山區北斗街、鼓山二路口時，與葉姓機車騎士擦撞。警方初判騎士未注意號誌，闖紅燈右轉導致事故。

高雄捷運公司發布新聞稿說明，高雄輕軌列車上午在C16文武聖殿站與C17鼓山區公所站間上行方向，行經北斗街口時與一輛機車擦撞，所幸司機緊急停車，安撫車上旅客，回報行車控制中心。車上乘客沒有受傷，清車後引導至C17車站候車或改搭其他交通工具。

高捷公司調查，當時輕軌列車為綠燈通行狀態，且有義交在路口指揮，機車騎士疑未聽指揮闖紅燈，才擦撞行駛中輕軌車頭左側，造成車頭局部損傷。警方蒐證完畢後，事故列車已移動，全線恢復正常運轉。

高雄市政府警察局鼓山分局調查，53歲葉男由南往北行駛鼓山二路，因未注意號誌，在北斗街口右轉發生擦撞，葉男人車倒地後，左腳疑遭機車壓傷，送醫診治，無生命危險。初步了解雙方均無酒駕，詳細肇因仍待調查釐清。

高捷公司表示，此事件為今年第2件事故，若經警方確認為機車騎士違規，高捷公司將針對設備損傷部分求償。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。（編輯：唐聲揚）1120221