北市私人救護車違停遭檢舉 警查獲使用註銷牌照

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台北市北投區實踐街日前有輛私人救護車長時間違停遭民眾檢舉，警方獲報到場處理發現其車牌早已遭註銷，目前還在進行申訴流程，在後座休憩的37歲郭姓駕駛對違規行為坦承不諱，警依法吊扣車牌、開罰。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市北投區實踐街日前有輛私人救護車長時間違停遭民眾檢舉，警方獲報到場處理發現其車牌早已遭註銷，在後座休憩的37歲郭姓駕駛對違規行為坦承不諱，警依法吊扣車牌、開罰。

台北市警察局北投分局石牌派出所1月中旬接獲民眾檢舉，指轄內實踐街有輛私人救護車長時間違規停車且影響交通，立即指派警員黃巧芳到場處理，到場查看確實有一輛私人救護車停放於黃線上，但車門緊閉且未見醫護人員在場作業。

警員黃巧芳便先到警用行動載具查詢車籍資料，赫然發現此私人救護車車牌狀態顯示為早已遭監理機關註銷，她察覺有異，便於私人救護車周邊來回探詢，結果發現駕駛郭男竟躺在車輛後座休憩，立即請他下車並出示證件。

郭男聲稱因尚未接獲任務派遣，所以才在此等待，警員黃巧芳指出，黃線路段僅供臨時停車，救護車並非執行任務狀態，不可在此路段久停，已構成違規行為。

隨後，郭男又說，這輛救護車先前於民國111年7月間因行車速度超過速限60公里，遭舉發危險駕駛，牌照遭吊扣處分未執行而遭註銷，目前還在進行申訴流程，也明知牌照遭註銷按規定不得行駛於一般道路，對於自身車輛違規情形坦承不諱。

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警員黃巧芳隨即依法吊扣車牌和移置保管車輛，並依道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款規定開罰，可處新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰。

北投分局今天透過新聞稿呼籲，車輛所有人對於車輛及車牌都負有積極管理義務，若遭舉發交通違規認有正當事由時，應於應到案日期前提出申訴；遭受吊扣牌照或駕照處分時，應依時程至應到案處所到案繳納牌（駕）照，切莫置之不理，甚至在牌照或駕照遭註銷狀態下仍違規上路。1120221