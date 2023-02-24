無法證明李恒隆受太設委任紓困背信 北院判無罪

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（中央社記者林長順台北24日電）SOGO經營權之爭，前太流董事長李恒隆、會計師賴永吉被控背信。台北地方法院認為，檢方難以證明李恒隆受太設章家委任處理財務紓困問題，判李恒隆無罪；賴永吉判免訴。可上訴。

太平洋建設集團於民國91年9月間發生財務危機，為免波及當年旗下的SOGO百貨，委託李恒隆、賴永吉等人協助紓困，不料，最後由遠東集團取得SOGO百貨經營權。太設章家提告李恒隆等人涉嫌背信、偽造文書等罪。

李恒隆、賴永吉涉嫌偽造臨時股東會會議紀錄及董事會會議紀錄部分，法院判決無罪，不過檢方移送併辦的背信犯罪事實，法院認為不得併予審判而退回檢方。台北地檢署於108年間再依背信罪起訴2人。

台北地方法院審理後指出，李恒隆實質上持有太百公司20%股權，檢方所提出證據難以證明太設創辦人章民強就太流公司增資前的股權信託給李恒隆。

此外，北院認為，章民強等人共同具名的聘書，未具體約明李恒隆應處理的事務，檢方所提證據難以證明李恒隆是受章民強等人委任處理太設集團的財務紓困問題，所以不構成背信，判決無罪。

賴永吉部分，北院認為賴永吉犯行終了日至繫屬法院合計11年6月15日，顯然超過追訴權時效期間，因此判決免訴。（編輯：李錫璋）1120224