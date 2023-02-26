男子稱無聊偷計程車閒逛 桃園分局追緝2小時逮人

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市警局桃園分局今天表示，30歲李姓男子昨晚偷走一輛停放路旁的計程車，警方獲報後在2個小時內將男子逮捕，李男落網辯稱是無聊才把車開走逛街，警方調查後依竊盜罪嫌送辦。

桃園分局景福派出所昨晚8時20分許接獲一名計程車駕駛報案指稱，他駕駛計程車臨停在民族路邊買東西，但下車時忘記拔取鑰匙，竟然遭到一名男子趁隙將車開走。

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桃園分局景福派出所所長林毅閔接受媒體聯訪表示，員警受理後積極調閱周邊監視畫面，並循線追緝嫌犯，在2小時內就掌握車輛行蹤，立即發動攔截圍捕，迅速在經國路攔車，將李男逮捕，全案依竊盜罪嫌移請偵辦。

警方調查發現，李男竊車後將車輛開往新北市後再開回，並辯稱是因為無聊、沒事做才會把車子開走逛街，但否認偷取車上放置的新台幣500多元零錢，警方也呼籲汽機車駕駛人，離開車輛時應順手拔除鑰匙，以免招來歹徒覬覦。（編輯：張銘坤）1120226