滑手機未留意男嬰溢奶亡 照護員判1年6月

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）盧姓嬰兒照護員照顧一名出生未滿1個月的男嬰，卻在值班期間擅離職守、滑手機致男嬰溢奶窒息，經送醫後不治。士林地院日前依過失致死罪判刑1年6月，可上訴。

士林地檢署起訴書指出，民國108年3月6日晚間6時許，男嬰母親餵完奶後，把男嬰放回嬰兒室，由值班的盧女負責照顧，盧女考量男嬰患有「新生兒鵝口瘡」，便把男嬰推進獨立隔間的觀察室，短暫停留片刻後離去。

盧女返回觀察室後，發現男嬰唇周發紺，已無呼吸心跳，緊急送醫急救後，男嬰於同年12月6日因新生兒時期溢奶，併發肺炎、缺氧缺血性腦病變，進而敗血性休克致多重器官衰竭死亡。

檢方認為，盧女離開觀察室83分鐘照顧另名嬰兒，其中30分鐘持手機處理私事；另外，實地檢查護理之家現場發現，盧女照護業務量不重，可從觀察室透明外窗及護理台監視器，查看觀察室內的男嬰狀況，卻疏於留意，因此起訴盧女。

士林地方法院判決指出，盧女身為嬰兒照護員，應有更高的嬰幼兒照護能力及注意義務，卻擅離職守而疏於按時查看，致男嬰身亡，過失情節重大。

法官審酌，盧女偵審期間坦承犯行，非無悔意，雖有意賠償男嬰雙親，但雙方就調解金額未有共識，迄今尚未達成和解，也未獲得死者雙親原諒，因此不宜給予緩刑。（編輯：郭諭儒）1120301