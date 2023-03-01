語音辨識製作筆錄正確率逾9成 國民法官開庭適用

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（中央社記者劉世怡台北1日電）司法院今天表示，為讓法庭程序進行更順暢，開發「法庭中文語音辨識系統」並於1月實施，讓開庭不再等筆錄，系統辨識正確率逾9成且已在22間地院的國民法官法庭內建置完成。

司法院發布新聞稿指出，筆錄是法庭程序進行的重要資料，最早是由書記官手寫筆錄，隨著電腦普及，改由書記官聽打製作，但聽打需要經過聆聽、理解、繕打、校對等過程，再快的打字速度，也難以跟上正常的語速。

司法院表示，法庭上所有人都在等候書記官打好上一段內容，才能進行下一段程序，證人證述時更往往因為筆錄製作不及而被打斷，遂成為法庭常見的風景。

隨著人工智慧（包含機器學習、深度學習）的語音辨識相關技術日益成熟，司法院指出，開發語辨系統，包含逐字稿作業、後台辨識引擎服務、司法文書編輯（含精簡模組）系統、法院審判筆錄及數位錄音系統、錄影回放系統、影音環控系統，藉由語辨系統的協助，在開庭過程中就可以即時產出逐字稿筆錄，法庭的風景即將出現改變。

司法院表示，目前語辨系統已在全國22間地方法院的國民法官法庭內建置完成，除了國民法官適用的重大刑事案件之外，一般刑事案件也可使用國民法官法庭配置的語辨系統產出即時筆錄，司法院更規劃於一般法庭陸續建置語辨系統，讓法庭進行更流暢、更快速。

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有關語辨系統，司法院表示，經過各地方法院國民法官模擬法庭試用，以及將過去十幾年裁判書（約1000多萬筆）、開庭筆錄（約180萬筆）作為AI（人工智慧）訓練資料，進行優化辨識引擎語言（意）及聲學模型，目前平均辨識正確率已達92%，並支援絕大部分法律專用詞彙。

此外，司法院也預計於今年建置一般法庭語辨系統時，一併導入台語辨識部分，推估台語的辨識率為85%。（編輯：戴光育）1120301