騎士連假桃機旁道路競速 航警局加強取締

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航空警察局自2月28日起加強編排取締危險駕車勤務，平日也規劃並持續執行交通攔查取締違規勤務，一旦查獲危險或違規駕駛，影響用路人車交通安全，將依道路交通管理處罰條例嚴辦，遏止機場周邊出現危險駕車行為。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）近日有民眾在網路上傳影片，內容是機車騎士在桃園國際機場旁航翔路飆車，遭質疑淪為競速天堂；航空警察局今天表示，除加強取締，已調閱監控畫面追查涉案人車依法嚴辦。

民眾上傳影片中有3名機車騎士未戴安全帽，並騎乘疑似改裝機車在馬路上競速，周圍還有旁觀民眾；影片下方有人留言「沒跟到難過」，也有人提醒「下個路口有警局」，遭質疑桃機旁的道路淪為飆仔玩命競速天堂。

航空警察局保安警察大隊第三隊隊長林光志上午接受媒體聯訪表示，航警依網路影音資料追查，發現事件發生於2月27日凌晨6時許，地點位於遠雄航空自由貿易港區公司辦公大樓前的航翔路段，航警局已調閱監控錄影畫面追查涉案人車，依法嚴辦。

林光志指出，航警局獲報後，從2月28日起加強編排取締危險駕車勤務，平日也規劃並持續執行交通攔查取締違規勤務，一旦查獲危險或違規駕駛，影響用路人車交通安全，將依道路交通管理處罰條例嚴辦，遏止機場周邊出現危險駕車行為。

附近工作的民眾則表示，航翔路較寬敞，加上位置比較偏僻，除上下班時間，行經車輛較少，以往多是遠雄航空自由貿易港區公司的員工進出較多，平時也沒發現什麼異狀，但聽到出現飆車者還是怕怕的，希望警方可以嚴加取締以免釀災。（編輯：蕭博文）1120301