屏東竊嫌燒破紗門闖民宅 翻箱倒櫃什麼都沒偷

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屏東縣林邊鄉蔡姓民眾家中的紗門被燒破洞，應是嫌犯用打火機所為，藉此將手伸進後反開鎖侵入住宅偷東西，但疑因犯嫌翻箱倒櫃後未發現值錢物品，所以什麼也沒偷就離開，警方獲報前往，已鎖定犯嫌追緝中。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣林邊鄉一戶民宅2月26日遭竊嫌入侵，除紗門被燒破洞外並無物品短少，疑因嫌犯翻箱倒櫃後未發現值錢物品，什麼都沒偷就離去，警方仍調閱監視器追緝，已鎖定對象。

屏東縣警察局東港分局林邊分駐所副所長蘇順元接受媒體聯訪表示，2月26日凌晨3時30分許接獲蔡姓民眾報案稱住宅內遭竊嫌侵入，已調閱沿線相關監視影像。

警方到場發現，蔡姓民眾家中的紗門被燒破1個洞，應是嫌犯用打火機所為，藉此破洞將手伸進後反開鎖侵入住宅偷東西，但疑因犯嫌翻箱倒櫃未發現值錢物品，所以什麼也沒偷就離開。

警方強調，雖沒有物品遭竊，但員警仍調閱沿線相關監視器影像追緝，目前已有鎖定的對象。（編輯：陳仁華）1120302