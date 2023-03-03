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宜蘭垃圾車不只會播少女的祈禱 還會宣導反詐騙

2023/3/3 19:49
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭警方為宣導反詐騙，最近收錄縣長林姿妙國台語雙聲帶的相關宣導，並透過縣內各鄉鎮市垃圾車在值勤時播放，用創新方式讓民眾接收重要訊息。

宜蘭縣內各鄉鎮市的垃圾車不只會播放「少女的祈禱」或「給愛麗絲」了。宜蘭縣政府警察局今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，民眾減少出門，詐騙集團透過網路和電話，以詐騙投資為幌子行騙，且相關案件有提升趨勢。

宜蘭警方統計，以宜蘭縣來說，2022年假投資案件共455件，受騙金額新台幣5.1億元。

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警方表示，為從源頭防制詐騙案發生，宜蘭縣政府納入縣府21個局處及12鄉鎮，成立「打詐宜蘭隊」，並因應業管對象不同，多方面加強宣導，其中穿過大街小巷的垃圾車就是其中一個管道，希望藉由林姿妙親錄宣導語音，提醒民眾「高獲利、穩賺不賠」等投資詐騙口號都是騙人，提升民眾防詐騙意識。

宜蘭縣警察局長林武宏表示，防詐騙是當前警政署的工作重點，縣警局將持續發想更多創新宣導方式，並以分齡、分眾為原則，加強宣導。（編輯：張銘坤）1120303

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