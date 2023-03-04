男酒客涉持刀刺死女公關 遭北檢聲押

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）陳姓男子赴台北市錦州街附近酒店消費，疑因感情糾紛，涉持刀刺殺張姓酒店女公關後再自傷，張女送醫不治，陳男無大礙。台北地檢署檢察官複訊後，今天依殺人罪聲押陳男。

北檢認為，陳男涉犯殺人重罪，因此向台北地院聲請羈押。

警方查出，持刀傷人的56歲陳嫌前晚赴錦州街某家酒店消費，直到昨天清晨，疑與有感情糾紛的29歲張女爭吵，過程中持水果刀多次刺殺張女。

店家聽見陳嫌、張女的包廂內傳出爭吵聲，查看後發現陳嫌持刀自殘，立刻上前制止並報警處理。警消到場後，將陳、張2人送醫搶救，張女分別在頸部、腹部共有6處刺傷，經搶救仍不治，至於陳嫌送醫前意識清醒並無大礙。

警方表示，當時酒店包廂內只有陳嫌與張女，在包廂廁所內查獲陳男犯案的兇刀，訊後依殺人罪嫌將陳男移送法辦；陳男向警方供稱與張女有感情糾紛，詳細案發原因仍待釐清。（編輯：李亨山）1120304

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