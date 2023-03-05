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淡水交通塞爆 近百警民疏導

2023/3/5 15:21
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（中央社記者王鴻國新北5日電）淡水民權路今天塞爆，許多網友都上臉書社群留言表達不滿，更有網友指今天特別塞，應與新北市議員蔡錦賢舉辦其父親告別式有關。淡水警方表示，已派近百警民疏導交通。

根據新北市交通局路況監控資料，淡水周邊道路一早就逐漸出現車多壅塞情形，包括「細說淡水」等臉書地方社群也湧入許多網友留言，有人稱「八里往淡水塞了快2小時才剛下關渡橋」，也有網友建議大家今天不要到淡水。

但也有網友貼出蔡錦賢臉書指出，今天特別塞，應與蔡父日前因病過逝，蔡錦賢今天在竹圍辦告別式有關。告別式會場設在竹圍捷運站附近停車場，從上午8時展開公祭，現場有許多花車等送行的人車隊伍參與。

新北市議會無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢臉書貼文表示「家父嵩壽102歲，將於3月5日辦理出殯儀式」。由於治喪隊伍較長，3月5日上午10時至下午2時期間，恐造成民生路、民族路、民權路、竹林路部分路段，民眾用路不便，「阿賢」在此也先向所有用路人說聲造成您的不便、敬請見諒。

由於蔡錦賢政商關係良好，包括藍綠兩黨政治人物交情甚好，無盟黨團表示，今天可能有上千人致祭，場面哀榮，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜等多人都到場致意。

淡水分局表示，這場公祭活動有合法申請民權路1線車道路權，因此，現場警、民力動用近90人，進行沿線交通疏導，以紓解道路壅塞情形。（編輯：方沛清）1120305

#蔡錦賢
#淡水
#朱立倫
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