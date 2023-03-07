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嘉義海巡隊員不實發票請款涉偽造文書 獲緩起訴

2023/3/7 15:57
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）海巡署嘉義地區海巡隊陳姓偵緝組隊員等3人被控多次以不實發票請領「線民費」，嘉義地檢署考量3人坦承犯行、深表悔悟，其中涉及偽造文書的罪嫌，以緩起訴處分。

嘉義地檢署今天發布的緩起訴處分書指出，陳男等3人為海洋委員會海巡署艦隊分署嘉義地區海巡隊第三偵緝組隊員，第三偵緝組主要負責查緝走私、防止非法入出國、毒品防制及查緝槍枝等犯罪調查工作，組上編列俗稱「線民費」的「刑事辦案費」主要給提供犯罪線索的民眾。

檢方表示，偵緝組隊員陳姓男子、黃姓男子及林姓男子分別自民國98年至106年間請領「線民費」的發票或收據，並非全數作為案件檢舉人餐敘或贈禮用途，而是基於其它辦案所需的支出。

不過，陳姓男子等3人卻不實登載「與檢舉人或諮詢人員餐敘或贈禮用途」等內容，並檢附不詳方式取得的發票或收據，從中請領金額總計為新台幣8萬多元，案經調查局嘉義縣調查站偵辦。

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檢方指出，陳男等3人涉及偽造文書罪嫌，考量3人無前科，坦承犯行，深表悔悟，且請領刑辦費金額並非龐大，因此，以緩起訴處分，期間為1年，陳男須向公庫支付12萬元，林男及黃男各須向公庫支付8萬元。

另外，陳男等3人所涉及違反貪污治罪條例罪嫌，檢方認為，縱使有便宜行事、以不實發票或收據核銷情形，但不能完全排除3人實際有贈禮或與檢舉人餐敘的事實，因此，為不起訴處分。（編輯：戴光育）1120307

#不實發票
#海巡署
#嘉義地檢署
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