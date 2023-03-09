高雄1歲男童遭虐打重傷 生父殺人未遂起訴建請重判

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄吳男作息日夜顛倒，因不滿親生幼子、1歲男童影響睡眠，以塑膠棍朝頭部、大腿痛毆，或用菸蒂觸燙造成重傷，雄檢偵結將吳男依殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴，並建請法官重判。

高雄地檢署起訴指出，23歲吳男到案後坦承施暴，檢方根據醫院病歷、男童生母證詞等，認為他身為男童親生父親，卻僅因幼子影響自己睡眠，長期以打罵、菸蒂觸燙等方式對付無法抵抗的幼子，甚至毒打頭部，毀掉身體健康和未來，惡行重大，據此依殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴，並建請法官重判。

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起訴書指出，租屋在高雄新興區一處公寓的吳男因經營網拍生意，生活日夜顛倒，但他卻不滿男童活潑好動影響睡眠，因此自去年8月起以每週1次頻率罰站處罰，之後變本加厲以塑膠棍朝男童大腿後側鞭打，或以菸蒂觸燙；若吳童大聲尖叫，則會朝頭部鞭打，致頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多處瘀傷，嚴重妨害身心發展。

吳男去年11月10日晚間又再度虐童，以塑膠棍毆打男童頭部及大腿後側，造成顱內出血、骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血等傷，吳男和同居女友將他送醫急救後，一度呈現昏迷狀態，所幸術後病況好轉，並在同年12月13日由加護病房辦理出院，全案經院方通報警方偵辦。（編輯：陳仁華）1120309