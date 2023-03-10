台中女子開車自撞5人受傷送醫 駕駛涉酒駕遭法辦

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潘姓女子10日清晨涉酒後開車載4人行經台中市環中路時，疑因操控車輛不慎自撞快慢車道分隔島水泥石柱，造成車上5人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月10日

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（中央社記者蘇木春台中10日電）潘姓女子今晨涉酒後開車載4人行經台中市環中路時，疑因操控車輛不慎自撞快慢車道分隔島水泥石柱，導致車上5人一度受困車內，經消防局救出後送醫，另潘女酒測超標被送辦。

台中市政府消防局今天清晨5時38分獲報，指稱台中市南屯區環中路4段往烏日方向的台74線高架橋下發生車禍，且有人員受困。獲報後，派遣春社分隊出動消防、救護車及消防人員6人到場處理。

消防人員表示，現場為1輛自小客車自撞，車上有3男2女受困，經破壞車體後，將受傷5人分別送往台中林新醫院與中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。

台中市警察局第四分局初步調查，25歲潘女案發當時開車載4名乘客行經事發路口時，疑因操控車輛不慎自撞快慢車道分隔島水泥石柱，造成駕駛及乘客共5人受傷送醫。

警方指出，潘女等5人皆為輕微擦挫傷、無生命危險；另外，潘女經呼氣酒測值達每公升0.4毫克，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120310