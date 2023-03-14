砸中崙派出所電腦 松山之亂主犯判賠8000元確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北14日電）男子徐權闖入北市松山警分局中崙派出所並砸毀電腦，台北地院判刑6月確定，入監服刑。松山警分局另提起民事求償訴訟，台北地方法院今天判決徐權須賠償新台幣8000元確定。

徐男等10名黑衣人於民國110年4月16日凌晨與時任職松山警分局的楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入，徐男不滿找不到楊男，持鐵椅砸向值班台上的電腦，台北地檢署依毀損公物罪起訴徐男。

台北地方法院依損壞公務員職務上掌管物品罪，判處徐權有期徒刑6月，可易科罰金；北院二審改合議庭審理仍判6月徒刑，可易科罰金。全案確定。

徐權去年10月6日到北檢執行科報到執行，檢察官訊問後，認為徐男挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存，更增國人對警方執法信賴感的疑慮，否准徐男易科罰金聲請，送監執行。

松山警分局另提出民事訴訟，要求徐權賠償電腦螢幕損害及機構名譽權。台北地方法院今天判決徐權須賠償松山警分局受損費用8000元，不得上訴。全案確定。（編輯：戴光育）1120314