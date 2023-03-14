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嘉縣某公所男職員猥褻女同事 檢起訴建請從重量刑

2023/3/14 11:12
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣某公所蔡姓職員遭控去年9月間，在車內強吻並撫摸女同事胸部，女子試圖推開蔡男，蔡男仍不罷手。警據報偵辦，檢方依強制猥褻罪嫌起訴，因蔡男無悔意，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，40歲蔡男在嘉義縣某公所擔任職員，去年9月22日傍晚駕車至公所不同單位的女子住處樓下，以感謝女同事曾經幫忙為由，邀約一起用餐。

當天晚餐後，蔡男駕車載送女子返家途中，將車輛停在嘉義縣太保市一處路邊停車格，先牽住女同事左手，並拆掉她的口罩、強吻嘴巴，再強行以左手揉捏胸部，女子試圖推開蔡男，並說：「你冷靜，讓我下車」等話，蔡男仍重複強吻及撫摸胸部行為得逞。

案發後，受害女同事向其他女性友人哭訴遭男同事強制猥褻，過程違反她的意願且內心恐懼，後來才向警方報案。

起訴書表示，蔡男陳述與女同事正在交往，當天的行為並沒有違反她的意願，但檢方透過雙方的LINE對話紀錄比對，女子對蔡男積極示好的言詞不置可否，也未正面回應，證明雙方並無交往的事實，且女同事詢問案發相關事實，蔡男均避而不答。

檢方認為，女同事提告後，蔡男還試圖哄騙她簽立撤回告訴狀，證明蔡男做賊心虛。

檢方偵結，依強制猥褻罪嫌起訴，審酌蔡男為公務機關職員，熟知相關法律知識，犯後還不斷狡辯且態度不佳，顯無悔意，建請從重量刑。（編輯：卞金峰）1120314

#嘉義縣
#嘉義地檢署
#蔡男均
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