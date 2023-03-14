影射高層內線交易 星宇航空執行長提告網友

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）自稱「星宇航空自救會成員」的網友，昨天在臉書發文影射星宇航空執行長翟建華涉及內線交易。翟建華今天上午到台北地檢署，按鈴控告發文網友加重誹謗及證交法的操縱股價罪。

翟建華說，這名網友發文指述他畢業20多年，事實上他已經畢業30多年，發文與事實不符；他不認識這名發文網友，也沒推薦任何人買星宇股票，更沒有掌握星宇內部訊息，這名網友言論嚴重損害他的信用。

翟建華指出，這名發文網友在網路散布不實言論，影射他掌握星宇航空內部訊息並涉入內線交易，已造成星宇航空商譽損失，並影響投資人利益，律師認為這名發文網友已經構成加重誹謗罪，另涉犯證交法操縱股價罪。

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星宇航空也發布聲明指出，星宇航空絕無炒作股價及內線交易，對於特定人士一再利用星宇航空興櫃時機，不斷散布不實訊息，並透過網路社群來煽動投資人、影響公開交易市場，星宇航空已正式委由律師林文鵬採起法律行動。

自稱「星宇航空自救會成員」的網友昨天發文指出，「星宇自救會的朋友，他只能告訴大家，星宇有救了；之前，他和校友翟建華交流，回想到20多年前，他在大學的時光，彷彿就在昨天，那也是一段美好的時光；今年2月，翟建華推薦給他的星宇股票，他也有進場，好在翟建華有內部消息，他才沒有被套牢」。（編輯：方沛清）1120314