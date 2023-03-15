啦啦隊女神父遭撞送醫 涉案駕駛將到案說明

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有「啦啦隊女神」封號的林艾融14日表示，她的父親騎車行經中山北路3段一帶時遭汽車撞上，送醫後在加護病房治療中。警方15日表示，經調閱相關影像已通知駕駛陳女到案說明。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）曾擔任過中華職棒球隊啦啦隊成員的林艾融指其父昨天騎車遭撞送加護病房治療，希望協尋行車記錄器畫面釐清事發經過。警方今天表示，經調閱相關影像已通知駕駛陳女到案說明。

有「啦啦隊女神」封號的林艾融昨天在臉書貼文表示，其父14日下午騎車行經中山北路3段一帶時，被汽車撞到，但疑似肇事駕駛卻逃逸，其父送醫後在加護病房治療中，請大家幫忙尋找事發當下是否有相關行車紀錄器畫面。

對此，轄區警方今天表示，昨天下午4時20分許獲報指中山區中山北路3段發生交通事故，機車騎士76歲林男當時沿中山北路3段北往南直行，為閃避前方1輛正從路邊起步的汽車（駕駛不詳），使得林男前車頭不慎碰撞同向直行22歲楊男所駕計程車右側車身，造成林男機車倒地。

隨後，林男機車後輪又和同向直行的26歲林女機車發生2次碰撞，警方檢測已排除林男、楊男和林女酒駕。

由於林男因腦部重傷送醫治療，經警方持續調閱相關影像畫面追查疑涉肇事的路邊起步汽車駕駛身分，目前已聯繫上駕駛陳女到案說明，以釐清實際肇因。（編輯：方沛清）1120315