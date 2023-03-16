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台南新化區木材行凌晨火警 波及3建物無人傷亡

2023/3/16 09:04（3/16 09:26 更新）
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台南市新化區一家木材行16日清晨發生火警，因堆放大量易燃物品，火勢延燒快速。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月16日
台南市新化區一家木材行16日清晨發生火警，因堆放大量易燃物品，火勢延燒快速。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市新化區一家木材行今天凌晨發生火警，因堆放大量易燃物品助長火勢，波及鄰近3戶建物；消防局出動32車62人，約1個半小時將火勢撲滅，幸人員及時疏散，未釀傷亡。

台南市政府消防局於凌晨4時8分接獲報案，指稱新化區中山路一家木材行冒出火煙，消防人員抵達現場時發現已有明火，且火勢延燒快速，隨即出水灌救，並疏散鄰近建物內人員。

消防局人員告訴中央社記者，火勢於4時58分受到控制、5時35分撲滅，初步清查燃燒面積共80平方公尺，其中木材行燃燒約50平方公尺、3部貨車受損，鄰近3戶建物受火勢波及、4戶受煙燻影響，並造成3輛機車、2輛汽車燒毀或受損。

消防人員指出，初查沒有人員傷亡，財物損失及確切起火原因待進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1120316

台南市新化區一家木材行16日凌晨發生火警，因堆放大量易燃物品助長火勢，鄰近建物受波及。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月16日
台南市新化區一家木材行16日凌晨發生火警，因堆放大量易燃物品助長火勢，鄰近建物受波及。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月16日
#台南市政府消防局
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