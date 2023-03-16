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專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
首頁 / 社會

求復合被拒持刀殺傷前女友 男子判刑6年8月定讞

2023/3/16 13:38
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（中央社記者謝幸恩台北16日電）黃姓男子想與王姓前女友復合被拒後，持刀潛入王女住處行凶造成王女重傷一度病危，還驚嚇到睡在王女一旁的未成年女兒。最高法院駁回上訴，依殺人未遂罪判刑6年8月，全案定讞。

全案起於，黃男於民國111年2月帶著尖刀到王女位於屏東縣住處並闖入王女與女兒同寢的房間，見王女躺在床上熟睡，黃男持刀架住王女的脖子，並要脅王女「不要動」及威脅「要死一起死」。

黃男隨即持刀刺入王女頸部，王女遭刺後向她的母親求救，當時睡在王女身旁的女兒驚醒呼救，黃男聞聲逃離現場後遭警方逮捕，王女經送醫急救後，一度病危所幸脫險。

案發後，檢方依殺人未遂罪起訴黃男。一審的屏東地方法院認為，黃男欲與王女復合未果而心生不滿，持尖刀刺向人體重要部位，導致王女受有深度6公分的頸部穿刺傷，且黃男於審理期間否認犯行，判處黃男7年有期徒刑。

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案經黃男上訴，二審由高雄高分院審理。高雄高分院認為，黃男造成王女身心嚴重受創、難以入眠及無法正常上班，王女需至精神科求診及社工協助；王女的女兒在案發時目睹母親遭刺殺且需經歷母親一度病危的煎熬，至今仍深感恐懼。

高雄高分院認為，黃男至今未與王女達成和解與賠償，審酌黃男於審理時改口認罪，改判刑6年8月。案經黃男再上訴，最高法院認為二審量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1120316

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