台中無照男遇警巡邏心虛竄逃苗栗 吃7罰單還被移送

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台中市警方16日巡邏經過西屯區時，林姓男子一見警車便躲入車內，警方要攔查他卻開車逃逸，雙方一路追逐到國1銅鑼交流道，林男辯稱無照駕駛才逃跑，吃下7張罰單，還被依公共危險罪嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月16日

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（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市警方今天巡邏經過台中市西屯區時，發現林男一見警車便躲入車內，警方要攔查他卻開車逃逸，雙方一路追逐到國1銅鑼交流道才被攔下，他辯稱無照駕駛才逃跑，吃下7張罰單，還被依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，西屯派出所員警今天凌晨1時多巡邏經過西屯區烈美街時，發現有3名男子見巡邏車靠近，便立即躲入車內，員警直覺有異上前攔查，但涉案車輛卻不配合攔查，直接倒車駛離逃逸。

警方在後跟隨，涉案車輛沿途闖紅燈、逆向、蛇行危險駕車，甚至還開上國道1號，員警一路尾隨至苗栗銅鑼交流道將車輛攔下，涉案車輛在國道上還擦撞分隔島，導致車頭保險桿受損。

警方將車輛攔下後，確認車上並無違禁品，並發現開車的45歲林男為無照駕車，林男向警方表示，因沒有駕照，看到警方心虛而逃逸。

警方依法對林男告發闖紅燈3張、逆向行駛2張、無照駕駛1張及危險駕車1張共7張罰單，總計最高可開罰新台幣5萬5800元，全案警方並依公共危險罪嫌將林男逮捕，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120316