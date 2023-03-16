核一除役卡關乾貯水保案 台電告贏新北市政府

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（中央社記者劉世怡台北16日電）台電「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，新北巿府不予核定，經多次訴願、撤銷後，仍未作適法處分。台電興訟，法院今天判決勝訴，令巿府須核准。

環保署環評大會民國108年通過台電核一廠除役計畫。不過，台電須先移出核燃料棒，才能進行關鍵除役，但室外乾貯場卻因尚未獲新北巿政府核定水土保持計畫，而無法啟用。

台北高等行政法院判決指出，台灣電力公司坐落新北市石門區土地的「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」辦理水土保持計畫送審，新北市政府在民國99年間核定，並核發水土保持施工許可證；後來台電申辦水保計畫第1次變更設計獲核定，並在102年完工，請新北市府辦理完工檢查。

判決指出，新北市府認為台電沒有依核定的水保計畫第1次變更設計內容施作，於是台電發函陳請經濟部向新北市府申請水保計畫第2次變更設計，並依新北市府審查意見多次修正後，新北市政府仍認台電未依審查意見完成補正，先後於107年至108年間連續作成4次處分不予核定申請。

這4次處分，經訴願程序，由農委會撤銷並命新北市府另為適法處分；新北市府再於109年作出不予核定申請（原處分），台電不服提起訴願，農委會決定撤銷原處分，命新北市府2個月內另為適法處分，台電認為訴願決定無法滿足其行政救濟的目的，於是提起本件行政訴訟，請求法院令新北巿府就台電申請「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，作成准予核定的行政處分。

北高行認為，新北巿府應依水土保持法及水土保持技術規範為審查，不得因申請涉及「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」，而以法無明文的要件為審查。

法院指出，新北巿府所指乾華溪侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位調查部分，均已經新北巿府99年間核定確定，台電也已做相當的補正，新北巿府不予核定台電申請的理由不存在。

判決指出，台電從102年提出申請以來，已依新北市府要求提出13次補正資料，經其反覆審查後，陸續作成處分，且每次不予核定的理由均相同。

合議庭認為該申請已符合法規標準，新北市府無不予核定的裁量或判斷空間，判決台電勝訴，令新北巿府須作准予核定的行政處分。可上訴。（編輯：張銘坤）1120316