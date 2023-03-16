更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

核一除役卡關乾貯水保案台電勝訴 新北將上訴

2023/3/16 22:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北16日電）台電「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，新北巿政府不予核定，經法院判決巿府須核准。新北市農業局今晚表示，收到判決書後將提起上訴。

台電「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」水土保持計畫第2次變更設計，新北巿府不予核定，經多次訴願、撤銷後，仍未作適法處分。台電向台北高等行政法院提出行政訴訟，法院今天判決台電勝訴，令新北巿府須作准予核定的行政處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市農業局晚間以訊息說明，台電核一乾貯水保設施工程被新北市府於例行施工中檢查查獲未按圖施工，依法裁罰新台幣6萬元後，台電未依專業審查意見修正完成，為確保全民安全，請台電要按審查意見修正並按圖施工。

農業局表示，本案水保計畫變更案因未經專業技師公會審查通過，法院判決請市府核定，有違水保審查程序，為確保貯存場邊坡安全，待收到判決書後將提起上訴。（編輯：唐聲揚）1120316

#核能一廠
#台電
#新北市政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族