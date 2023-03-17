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屏警打詐 攔阻詐騙額7636萬元

2023/3/17 14:00（3/17 14:06 更新）
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屏東縣政府警察局17日公布打擊詐欺成果，刑警大隊副大隊長黃維和（前左）向縣長周春米（前中）說明，2、3月共破獲詐欺集團案16件，查扣不法所得新台幣793萬餘元。（屏東縣警察局提供）中央社 112年3月17日
屏東縣政府警察局17日公布打擊詐欺成果，刑警大隊副大隊長黃維和（前左）向縣長周春米（前中）說明，2、3月共破獲詐欺集團案16件，查扣不法所得新台幣793萬餘元。（屏東縣警察局提供）中央社 112年3月17日
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（中央社屏東縣7日電）屏東縣政府警察局今天公布打擊詐欺成果，從2月至今共破獲詐欺集團案16件，移送犯嫌111人，查扣不法所得新台幣793萬餘元；金融機構去年協助攔阻詐騙金額共約7636萬元。

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警察局上午舉辦記者會表示，透過「打詐縣府隊」整合各局、處資源，從金流、資（通）訊流不同面向打擊，2、3月內政部警政署全國同步打擊詐欺專案期間，分別破獲詐欺機房、水房及話務系統商等詐欺集團案，將持續向上溯源，追查幕後金主。

記者會邀金融機構阻詐有功人員與會，頒發獎勵金，包括國泰世華銀行襄理及專員成功攔阻投資詐騙達100萬元；獲獎人士說，詐騙集團先以高獲利話術讓受害者信以為真，再指示受害者以裝修工程款名義臨櫃匯款，並要求不要讓行員聯繫警方，從這點就可確定是詐騙，立即通報警方到場協助制止。（編輯：李明宗）1120317

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