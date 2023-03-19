台南新化山林火警 直升機出動助救災

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台南市消防局19日下午獲報在新化區知義里出現山林雜草火警，消防人員到場後回報燃燒面積廣大，不利救災，經通報內政部消防署，出動直升機吊掛取水袋取水，截至5時15分為止，已投水8次，盼盡快控制火勢。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市新化區昨天與今天接連出現山林雜草火警，消防人員疲於奔命，今天知義里一帶燃燒面積廣大，消防局除開闢防火線，並向中央申請直升機協助投水灌救。

台南市政府消防局提供資訊指出，今天下午獲報在新化區知義里出現山林雜草火警，消防人員抵達現場後回報燃燒面積廣大，不利救災，經向內政部消防署通報，直升機於下午4時許抵達新化高工操場吊掛取水袋，隨後前往虎頭埤水庫取水，截至5時15分為止，已投水8次。

台南市消防局指出，消防人員已在現場人員可到達處開闢防火線，無法到達處由直升機執行投水勤務，盼儘快將火勢控制。

台南市消防局呼籲，因天乾物燥，希望民眾確實管理煙蒂等微小火源，並勿任意整地燃燒農地與墓地雜草。（編輯：黃世雅）1120319