厚紙板當車牌 前科男攜毒遭警攔查送辦

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台南市郭姓男子涉嫌竊盜被台南地檢署查扣機車車牌後，以厚紙板偽造車牌在外閒逛，19日深夜遭警查獲，被帶回派出所後，警方又在郭男外套右側口袋起出一支有海洛因殘渣的吸管，郭男尿液也出現海洛因反應，依法送辦。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市郭姓男子涉嫌竊盜被台南地檢署查扣機車車牌後，竟異想天開，以厚紙板偽造車牌在外閒逛，昨晚騎載未戴安全帽友人時遭警查獲，還起出海洛因殘渣，訊後送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，有毒品、竊盜前科的51歲郭男，今年2月涉及南區民宅竊盜案，作案機車車牌被南檢查扣，郭男竟用厚紙板偽造車牌，還更改原車牌號碼，繼續騎乘閒逛。

郭男昨晚11時許騎機車在中西區永華路1段與永華路1段附近停等紅燈時，因載乘友人未戴安全帽而遭警方攔查，警方才發現機車車牌是厚紙版，車牌號碼屬於北部一名女性車主，當場逮捕郭男。

郭男被帶回派出所後，警方又在外套右側口袋起出1支有海洛因殘渣的吸管，郭男尿液也出現海洛因反應。警方訊後依偽造文書及毒品罪嫌送辦。（編輯：李亨山）1120320