國1彰化段8車連環撞釀7傷 鋼梁占車道耗逾3小時排除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國道1號北向204.2公里處、彰化縣路段20日凌晨發生自小客車、聯結車、槽罐車、大貨車連環事故，波及8車釀7人傷。因大型鋼梁等散落物占據車道，出動吊車耗費3個多小時排除。（國道警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年3月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）國1北向204.2公里處彰化路段凌晨發生聯結車、大貨車、自小客車連環撞事故，因大型鋼梁等散落物占據車道，出動大型吊車耗費3個多小時於今天凌晨4時許排除，波及8車釀7人傷。

國道1號北向204.2公里處、彰化縣路段今天凌晨發生自小客車、聯結車、槽罐車、大貨車連環事故，由於車道散落大型鋼梁與其他雜物，事故發生後，高公局第一時間封閉埔鹽系統到彰化北上路段，後續進一步擴大封閉至員林，引導用路人從員林交流道離開國道。

由於鋼梁太重，一般拖吊車無法處理，高公局聯繫特約大型吊車漏夜從台中趕至彰化作業，整起事故歷經3個多小時於今天凌晨4時46分排除，全線恢復通車，詳細肇因由國道公路警察局第三公路警察大隊調查，目前未發現相關駕駛人酒駕，警籲用路人勿疲勞駕駛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國道三隊今天上午表示，事故起初為3輛自小客車事故，占用內側及中線車道導致後方車流回堵，一輛聯結車行經此處追撞前方大貨車，大貨車再往前推撞一輛槽罐車，聯結車車身反折，往前波及其他車輛，涉入事故共8輛車釀成7人受傷，其中4人輕傷，另3人傷勢較重，傷者由救護車送至彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院。

警方指出，聯結車駕駛人22歲謝姓男子右大腿骨折、內臟撕裂傷，大貨車駕駛人左腳骨折及內臟撕裂傷、右前乘客左腳骨折；彰基醫院表示，傷患謝男到院時意識清楚，肝臟有撕裂傷，另一名70多歲傷患到院時意識不清，經緊急處置，目前生命徵象穩定。（編輯：陳仁華）1120320