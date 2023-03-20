司法院提新設計 盼最大化保存華山貨運站月台

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（中央社記者林長順台北20日電）華山司法園區興建計畫引發華山貨運站月台保存議題，司法院今天表示，建築師已提出舊遺構與新建築相融新方案，將以原址保存、原物最大化保存、兼顧新建築機能為3大原則。

司法院發布新聞稿表示，華山貨運站及月台曾經作為政治受難者被送往綠島關押的重要交通節點，見證都市變遷與人權發展，新版設計盡量以最大程度兼顧文資保存與基地開發需求，擔負舊遺構保存與新建築使用的雙重任務。

新聞稿指出，經充分參酌人權、文史團體及專家學者意見後，新版設計以原址保存、原物最大化保存、兼顧新建築機能為3大原則，除就華山貨運站本體修復保存，另行規劃於新建築1樓板降板保存月台遺構。

司法院說明，硬體方面，有關月台的保存，將規劃在新大樓對應月台原址處，包含1樓大廳、中央廊道及辦公室等處樓板，透過降板方式保存月台上層遺構，並於月台遺構所在上方廊道，局部使用強化玻璃材料，讓民眾得以直接見到月台。

另外，新版設計方案擬於適當空間展示月台基礎構造遺構，讓民眾瞭解月台歷史，並規劃將東西向中央廊道寬度由6公尺擴大為8公尺，打造寬敞、莊重的空間。

施工期間，將先行就月台上層解體暫遷於基地內保存，再配合新建工程施工計畫遷回原址重置，以期月台能夠原物重現。

司法院表示，為盡可能落實原物原址保存原則，將依循台北市政府於民國110年8月30日核准的修復及再利用計畫中「二次調查」規劃，參採古蹟修復精神，調整目前樹木保護移植復育及月台拆遷先期工程的工項，在文化資產專家協助下，建置基地全面3D掃描紀錄檔案。

此外，就東側月台約30公尺範圍，因受建物結構與設備等因素影響，無法重置於新建築1樓板，將分期依序進行必要的「局部解體調查」與「再利用工法試驗」，以利後續擬具進一步的整體修復及再利用工程規劃設計。

司法院指出，在軟體方面，將於適當空間、牆面展示華山貨運站及月台曾有的風貌、功能、文史資料，呈現應有的歷史地位。

華山司法園區位於市民大道、林森北路及北平東路間，未來將由台北地方法院及台灣高等法院進駐。（編輯：蕭博文）1120320