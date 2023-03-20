高雄壽山樹木布滿孔洞 警方採證排除人為因素

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高雄壽山相思亭附近一棵小葉欖仁樹近日被發現有許多不明孔洞，山友質疑有人試槍造成，警方獲報20日上山偵辦，推測是動物嚙咬造成，排除人為因素。（鼓山警分局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄壽山相思亭附近一棵小葉欖仁樹，被發現有許多不明孔洞，山友質疑有人試槍造成。鼓山警方獲報今天上山偵辦，未發現有金屬彈丸物品，推測是動物嚙咬造成，排除人為因素。

媒體報導，近日有山友在壽山相思亭附近發現一棵小葉欖仁樹布滿不明孔洞，由於呈規律密布，遭質疑有人趁機在山上試槍造成。轄區高雄市鼓山警分局偕同警政署保七總隊第7大隊壽山分隊、壽山公園管理處人員上午前往相思亭附近現地勘查。

鼓山分局今天新聞稿說明鑑識結果，相思亭前步道前約50公尺範圍，步道旁布滿不同樹種，步道旁即為山坡，從右至左有3顆小葉欖仁樹，3顆樹上均有呈現環狀、大小不一的孔洞及樹皮撕裂狀。

不過，經檢視孔洞內及地面上，均未發現有金屬彈丸之類物品。初步研判排除人為因素，應為大自然動物，如松鼠、鳥類等所嚙咬造成，民眾不必恐慌。（編輯：孫承武）1120320