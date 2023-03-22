教授課程提A片等遭認性騷擾案 法院撤銷原處分

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（中央社記者劉世怡台北22日電）楊姓大學教授在數位影像技法課程時，提及A片及指定動作拍男女合照等，校方認成立性騷擾。楊不服須受心理輔導及上性平課程而興訟。法院認定，校方認定事實錯誤，撤銷原處分。

台北高等行政法院判決指出，校方獲檢舉指楊姓教授在民國108年的課程，上課教材頻繁使用裸露女性圖片，楊在課程時提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」等言論，並在攝影課指定動作拍男女合照等行為。

校方性別平等教育委員會受理後，組成調查小組調查後決議，認定楊男在課程中所為，確實有不受歡迎且具性意味，影響修課學生人格尊嚴，性騷擾事件成立，雖未達情節重大或有解聘、免職等必要，但考量他上課言行確有不當之處，處分楊男必須自費到校外接受心理輔導及上8小時性別平等教育課程。

楊男不服提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，案件由台北高等行政法院審理。

北高行審理認為，楊男在課程中雖曾提及「A片」及「女生小褲褲」等言論，但他提及「A片」的完整事實脈絡，是他看見學生於課堂上使用手機，為管制課堂秩序而對該名學生使用「你拿手機就是用來看A片」的戲謔言詞。

合議庭指出，楊男提及「女生小褲褲」言論，則是他在課堂講述過往藝術系學生修習裸體素描的故事時提及「女性內褲」，而非毫無緣由頻繁提及「女性內褲」。

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判決指出，楊男要求「女生坐在男生大腿上」的照片，是經學生同意後拍攝，如果學生不願意以該姿勢擺拍，楊男也不會堅持，並非強迫學生依其指示擺出拍照姿勢完成拍攝，且他是從上課學生中隨機選取一男一女擔任模特兒，也提及服裝「可以穿泳裝」而非「一定要穿泳裝」。

北高行日前審酌，本件涉及楊男身為大學教師的講學自由，及修習此課程學生的學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，但校方性平會所通過的調查報告，明顯有認定事實錯誤的違誤，判決楊男勝訴，撤銷校方原處分。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120322