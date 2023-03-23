高雄運蛋車停路旁挨撞 3600顆蛋破損逾2萬元飛了
2023/3/23 15:06（3/23 16:01 更新）
高雄市鳥松區23日發生一起小貨車停路旁遭撞車禍，雖無人受傷，但小貨車上18籃雞蛋破損無法使用，每籃約200顆，初估壞損3600顆蛋，損失逾新台幣2萬元。（高市仁武警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月23日
（中央社記者洪學廣高雄23日電）全台雞蛋市場供應短缺，高雄鳥松今天卻發生一起小貨車停路旁遭撞車禍，雖無人受傷，但小貨車上18籃雞蛋破損無法使用，每籃約200顆，初估壞損3600顆蛋，損失逾2萬元。
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高雄市警察局仁武分局鳥松分駐所上午10時許獲報，大仁南路23號前發生車禍事故，員警到場初步了解，59歲蘇女駕駛自小貨車載送雞蛋給客戶，將車輛停在路旁搬運雞蛋時，突遭後方61歲蘇姓男子駕駛自小客車撞上小貨車左後側，確切肇事原因待進一步釐清。
警方調查，現場雖無人受傷，也無酒駕情形，但除了車損部分仍待估計，蘇女更表示，車上18籃雞蛋破損無法使用，每籃約200顆，初估破損3600顆蛋，損失達新台幣2萬多元。（編輯：陳仁華）1120323
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