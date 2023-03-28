男嬰遭熱水燙傷未送醫致死 母被判刑1年4月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）江姓女子打翻電熱水壺，熱水潑灑到3個月大的兒子頭部，江女未及時送醫，導致男嬰呼吸衰竭死亡。江女被一、二審依過失致死罪判刑1年4月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

高雄地檢署起訴書指出，江女於民國100年7月12日上午10時許與丈夫楊姓男子在高雄住處照顧3個月大的兒子，江女不慎勾到放在地墊上的電熱水壺電線而打翻電熱水壺，壺內熱水噴灑到男嬰的左耳、左後腦，造成男嬰二級燒燙傷。

江女、楊男2人考量經濟不寬裕，未將男嬰及時送醫，僅自行購買燙傷藥塗抹在男嬰的傷口；同年7月18日上午，夫婦2人起床發現男嬰無意識，將男嬰送醫急救後不治。案經醫護人員通報警方，並移送檢方偵查、起訴。

一審的高雄地方法院審理時，江女供稱，他與丈夫經濟狀況不好，怕花費很多錢，因而未將男嬰送醫，也擔心被人知道案情後大女兒及男嬰會遭社會局安置。

合議庭認為，江女、楊男未能坦承犯行，且因醫療費問題而放任顱顏遭燙傷、染有重度肺炎及餵食不良的男嬰呼吸衰竭死亡，讓男嬰生前遭受相當時間及程度痛苦：另考量江女過失未注意周遭環境安全使男嬰遠離危險源，依過失致死罪判處江女1年4月有期徒刑、楊男10個月有期徒刑。

案經江女上訴，二審由高雄高分院審理；楊男的案件，因他未上訴而定讞。

二審認為，江女未注意男嬰身體異常，並將男嬰死因歸咎於自身體質不良，她雖口頭上表示知錯，仍未見深切檢討，無視一條無辜小生命逝去，實不宜輕縱，仍判處江女1年4月有期徒刑。

最高法院認為二審量刑妥適，日前駁回江女上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1120328