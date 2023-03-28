嘉縣某鄉代主席被控暴力討債 罪嫌不足不起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義縣某鄉代表會林姓主席被控110年間替友人討債務，夥同黃男等10人強押並毆打被害人林男，折斷竹筷刺傷林男左耳，遭警方移送法辦，檢方依犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

嘉義地檢署發布的不起訴處分書指出，林姓男子因積欠黃姓男子新台幣250萬元債務無力償還，黃男委由林姓鄉代會主席等人向林男暴力討債。

黃男在民國110年12月間率多名年輕人至嘉義市某餐廳，涉嫌強押欠債的林男與其女友到嘉義市文化路的聚會場所催討債務，不過，雙方談判破裂發生口角，在場的林姓主席則折斷竹筷後刺傷林男左耳，吳男等人隨即以刀械、酒瓶及徒手毆打林男成傷。

吳男等人毆打林男過程中，並出言「打一打等一下就會變乖」等語助勢，林姓主席更以「這個不用講了，直接叫人載到山上埋，再補他一拳」，且多次指揮吳男等人出手毆打，造成林男不支倒地，林男女友見狀聯繫友人到場協助送醫治療。

全案經刑事局、嘉義市警方偵辦、蒐證後，檢方於去年8月間指揮警方搜索，並傳喚、拘提林姓主席等11人到案。檢方複訊後，林姓主席以50萬元交保，其他人則以5萬元至10萬元不等金額交保。

檢方偵結，認為林姓主席等11人為催討債務而臨時組成，也查無其他積極證據證明林姓主席等人有何幫派活動的事證，因此，無法證明有涉及組織犯罪防制條例的犯行。

另外，林男被訊問時表示，當時被搭著肩膀要求上車，因要談論250萬債務問題，則與其女朋友一起上車，尚未達到剝奪行動自由的程度，妨害自由部分犯罪嫌疑不足。

不起訴處分書表示，傷害罪須告訴乃論，林男於去年9月19日撤回告訴，因此，林姓主席等11人為不起訴處分。（編輯：郭諭儒）1120328