私人餐費報公帳A6117元 二審判海軍上校緩刑

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（中央社記者劉世怡台北29日電）原海軍郭姓上校被控與所屬官兵外出吃飯並分擔費用，但他卻拿發票報公帳，一審判刑2年。二審今天認定犯罪所得6117元已繳交且非鉅，仍判2年，緩刑5年，須支付公庫10萬元。

判決指出，郭恒為之前擔任海軍通信系統指揮部上校指揮官（民國108年12月退伍），108年5月間他餐敘費用自行負擔，竟指示下屬向店家索取發票，製作小額採購請購單、結報單，以「慰勞本部人員辛勞」名義，據以辦理主官行政費核銷而為行使，致承辦人員陷於錯誤，准予核發，不實請領新台幣4797元。

判決指出，108年9月間郭男藉單位加班需要，指示不知情的下屬購買晚餐，取得店家已蓋妥印章的空白收據後，自行填載不實收據，偽以店家名義表示通訊指揮部購買餐點1320元，交由下屬製作小額採購請購單、結報單，以「人員派工誤餐」名義，不實請領1320元。

一審台北地方法院依公務員利用職務上機會詐取財物罪將郭男2年徒刑，褫奪公權2年。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天考量郭男所詐得財物5萬元以下，犯罪情狀尚屬輕微，對所屬機關的財務並未造成嚴重影響，依貪污治罪條例規定減輕其刑，且詐領均為餐食費，與軍務設備費用無關，實屬情輕法重，再依刑法第59條規定減輕其刑。

二審審酌，郭男為一時失慮，致罹刑典，犯後在二審審理時坦承犯行，並繳交犯罪所得，他應能知所警惕而無再犯之虞，因認暫不執行其刑為當，宣告緩刑5年，須向公庫支付10萬元，以收警惕之效。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120329