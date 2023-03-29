不禮讓行人 中市北區2週告發違規案578件

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台中市警局第二分局執行為期2週的行人正義大執法，29日表示，短短14天就舉發578件汽機車不禮讓行人交通違規案件，呼籲民眾駕駛汽機車請顧及行人安全。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市北區去年底發生公車未禮讓行人釀2死1傷慘劇，市警局第二分局執行為期2週的行人正義大執法，警方今天表示，短短14天就舉發578件汽機車不禮讓行人交通違規案件。

台中市北區於去年12月27日發生公車未禮讓行人造成一家3口2死1傷慘劇，今年2月1日又發生貨車轉彎時未禮讓老翁，讓老翁一度掛在貨車右後照鏡上的驚悚畫面。

台中市警察局第二分局表示，北區轄內有3所大學，還有中友百貨公司、一中商圈、中國醫藥大學附設醫院、東興傳統市場及台中公園等地點，擁有大量行人用路者穿越路口特性，易發生車輛與路人爭道情事。

二分局指出，除將「捍衛行人路權」做為執法重點，另加強路口淨空、越線受罰，針對轄內重要路口、易肇事地點及時段，強化編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全，導致嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

二分局統計顯示，自13日開始至26日止，執行為期2週的「行人正義大執法」，短短14天，就舉發578件汽機車行經路口不禮讓行人交通違規案件，呼籲社會大眾，駕駛汽機車請顧及行人安全，別跟荷包過不去。

中市警二分局長楊川說明，車輛行經路口時應減速慢行，如車輛距離行人3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要暫停禮讓，違規者將依道路交通管理處罰條例規定舉發。

楊川提醒，交通部已預告修法，汽車行經行穿線不讓行人，現行小型車罰鍰2000元、大型車罰鍰2800元，未來將一律按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計3月底上路。（編輯：卞金峰）1120329