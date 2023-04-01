跨部會小組防囤蛋 監控清明連假蛋價

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）法務部今天表示，適逢清明連假，傳統習俗民眾掃墓祭祖，市場雞蛋需求量較高，近來出現拋售囤蛋狀況，為免影響蛋價，跨部會物價聯合稽查小組日前稽查1家大盤商、1間蛋雞場。

法務部發布新聞稿指出，近日因政府向國外採購雞蛋陸續進入國內市場，使國內蛋價日趨回穩，卻傳出有不肖商人將過去囤積或品質不佳、散裝過期的雞蛋流入市面，影響雞蛋市場交易秩序。

日前聯合稽查小組前往稽查全國多家雞蛋大盤商，仍有部分上游雞蛋來源價格偏高情形，因此持續溯源稽查並於連假前後監控蛋價及供需情形。

法務部指出，聯合稽查小組3月29日、31日召開會議，實地稽查分別位於台中市、彰化縣的1家大盤商、1間蛋雞場，將蛋雞場、盤商及零售端的合理收購、銷售價格作為相關稽查指標，並實際了解雞蛋產地價格波動及廠商有無對內囤積、對外哄抬等狀況，後續若發現違法情事，將移由權責機關依法裁處。

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跨部會物價聯合稽查小組成員，循例由法務部常務次長林錦村召集行政院農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等人員組成，經共同開會研商，再度採取聯合稽查。

法務部呼籲，民眾應避免購買來路不明的雞蛋，凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或異常拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線，政府將依法究責，嚇阻不肖業者囤積雞蛋或哄抬蛋價或拋售過期雞蛋，確保民眾安心過節。（編輯：張銘坤）1120401