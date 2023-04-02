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溪州大橋下河床火燒車意外 車內64歲男成焦屍

2023/4/2 15:28（4/2 15:41 更新）
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彰化縣溪州鄉2日發生火燒車意外，消防人員將火勢撲滅後，在車內發現1具焦屍，警方循線查出死者為家住雲林縣西螺鄉的鍾姓男子。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月2日
彰化縣溪州鄉2日發生火燒車意外，消防人員將火勢撲滅後，在車內發現1具焦屍，警方循線查出死者為家住雲林縣西螺鄉的鍾姓男子。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月2日
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化縣溪州鄉溪州大橋下方河床今天中午發生火燒車意外，彰化消防局出動4輛消防車前往滅火，火勢撲滅後，在車內發現1具焦屍，警方循線查出死者為家住西螺64歲鍾男，死因待釐清。

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彰化縣消防局指出，中午接獲通報指稱，彰化溪州鄉溪州大橋下方河床發生火燒車，由於地點正好位在彰化及雲林縣交界，彰化縣消防局及雲林縣消防局都派出消防車前往滅火。

消防局表示，派出的4輛消防車趕到現場，將火勢撲滅後，在駕駛座發現1具焦屍，警方循線查出，死者為家住雲林縣西螺鎮的64歲鍾男，已通知死者家屬處理後續事宜，確切火燒車原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1120402

#彰化縣消防局
#雲林縣消防局
#溪州大橋
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