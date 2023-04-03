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捷運站手扶梯偷窺國中女學生裙底 男子判刑6月

2023/4/3 12:05
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（中央社記者林長順台北3日電）有性騷擾前科的吳姓男子被控於110年間在台北捷運古亭站搭乘手扶梯時，藉由手機前鏡頭偷窺國中女學生裙底。台北地方法院依妨害秘密等罪判處吳男6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，一名國中女學生於民國110年5月11日晚間穿著制服短裙在台北捷運古亭站搭乘手扶梯時，覺得裙擺有被掀起來的感覺，回頭發現一名男子手持手機，眼神飄移，女學生懷疑自己被偷拍，趕緊離開現場，回家告訴父母，報案處理。

檢警調查發現，涉案的男子是一名有碩士學位、在某公司擔任專案經理的吳姓男子，他於當天晚間9時到古亭站後，多次跟隨穿著短裙女子搭乘手扶梯上樓後，旋即又由樓梯步行下樓，嫌疑重大。

吳男到案後否認犯行，辯稱當時一邊處理公事，同時以耳機聽音樂，他要拿起手機時，因耳機線太長，不慎前甩勾到女學生裙擺，因而衍生誤會。監視器沒有拍到他持手機向前伸的畫面，也沒有證據證明他有偷窺或偷拍。

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台北地方法院審理時，根據證人證詞及相關證據，認定吳男當時在女學生後面開啟手機照相功能，並以前鏡頭窺視女學生裙底的身體隱私部位，涉嫌刑法第315條之1第1款成年人故意對少年窺視身體隱私部位罪。

法院查出，吳男於108年間於搭乘公車時觸摸鄰座熟睡女子胸部，被依性騷擾防治法乘機觸摸罪判處拘役40日，可見素行不佳，又因被害人是國中生，法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，判處有期徒刑6月，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1120403

#台北捷運古亭站
#台北地方法院
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