清明連假南投3件山難 1男墜谷生死不明2女獲救
2023/4/4 17:31
（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）清明連假南投山域事故接二連三，蔣姓男子攀登干卓萬山疑墜谷失聯，搜救第3天仍未發現；另1名女子在干卓萬群峰三叉營地出現高山症，由直升機載下山；還有女子參加神阿縱走腳扭傷，搜救隊輪式擔架協助下山中。
一名66歲蔣姓登山者隨隊攀登仁愛鄉干卓萬山疑墜谷失聯，南投縣消防局4月2日獲報出勤救援，截至今天下午尚未發現蹤跡；不料干卓萬群峰三叉營地今天又發生山域事故，一名約50歲女子4月2日隨隊從仁愛鄉萬大林道往干卓萬山，預計4月6日下山，在三叉營地發生高山症。
南投縣消防局表示，針對蔣姓山友搜救案，今天加派人力投入並與前梯次人員輪替任務，搜救人員下撤時，再前往三叉營地救援高山症女山友，雙方接觸後，消防局協請內政部空中勤務總隊派直升機協助後送，搜救隊一起搭機下山，直升機今天上午從花蓮機場起飛。
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消防局表示，空勤直升機載送女子飛往日月潭九龍口降落，後續由日月潭分隊救護車送至埔里基督教醫院治療，完成這件救援任務。消防局提醒民眾，登山活動應隨時注意周遭環境，多留意陡峭及斷崖地形，若發生意外，保持冷靜原地待救，並撥打119或112請求協助。
另外，一名59歲彭姓女子參加「神阿縱走」一日登山行程，全團約30人今天從嘉義縣阿里山走往南投縣信義鄉神木村，彭女中途腳部扭傷請求救援，南投縣消防局玉山分隊獲報趕往救援，今天下午接觸彭女，傷勢無大礙，搜救隊運用輪式擔架協助彭女下山中。（編輯：陳仁華）1120404
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