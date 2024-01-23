嘉義3起死亡相驗案 檢警研判受天氣寒冷影響

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）受寒流影響，各地寒冷，嘉義縣市有1男、2女等3起死亡報驗案件，檢警今天相驗後，初步研判均與天氣寒冷相關。

嘉義地檢署表示，52歲、租屋在嘉義縣新港鄉鍾姓女子昨天晚上突然身體不適，傳簡訊告知友人林姓男子，林男趕往鍾女租屋處，租屋處門窗緊閉，舟於是打開後門旁的窗戶，發現鍾女倒在臥室地上，立即通報119，送醫急救後，仍於昨天深夜宣告不治。

檢警指出，64歲、住嘉義市郭姓女子昨天下午獨自在家，林姓女居服員前往服務，準備為臥床的郭女擦澡，居服員發現郭女臉部冰冷、呼叫沒有反應，立即通報119，送醫急救後，仍宣告不治。

檢警表示，60歲、獨居住在嘉義縣中埔鄉的劉姓男子，鄰居見劉男今天上午都沒有出門，下午進入屋內察看，發現劉男坐臥在浴室地上，臉部朝下，且下半身沒有穿褲子，呼叫無反應，立即通報119，救護人員到場，劉男已死亡多時。

檢警說，劉男患有糖尿病，平時生活作息都很正常，鄰居昨天晚上還看到劉男在住處走動，並無異樣。

檢警今天會同法醫相驗這3起案件，初步研判死因是受到近2天的寒流影響，引起本身疾病或身體不適造成。（編輯：陳清芳）1130123