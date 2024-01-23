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弟為保護家人打死哥 檢依義憤殺人罪命6萬交保

2024/1/23 19:06
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市游姓男子不滿哥哥長年向家裡要錢，昨天又因金錢問題作勢要攻擊父母，游男為保護家人持球棒攻擊哥哥，造成頭部重創死亡，檢方偵辦後，今天依義憤殺人罪命他以新台幣6萬元交保。

台中地檢署表示，全案經檢察官今天複訊後，認定游男罪證明確，經考量他無逃亡、串證之虞，審酌相關罪證與情況，依義憤殺人罪嫌命以6萬元交保，限制住居、出境出海。

檢警查出，45歲游男不滿48歲的哥哥長年向家裡要錢，且游兄若被拒絕，就會砸毀家中物品，22日晚間8時多雙方又因金錢問題，在位於台中市東區天乙街的住處發生爭執。

游男見哥哥過程中一度要攻擊父母，便持球棒攻擊哥哥，造成哥哥頭部遭受重擊鈍挫傷，現場即無呼吸心跳，警方獲報到場將游兄送醫，但到院後仍傷重不治。

警方昨天晚間將游男帶回警局釐清案情，今天詢問後依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。

依據中華民國刑法第273條，當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑，與刑法第271條的普通殺人罪，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑相較，本刑較輕。（編輯：張雅淨）1130123

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