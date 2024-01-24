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首頁 / 社會

女子上山追雪滑倒扭傷腳 桃園消防搬運下山送醫

2024/1/24 20:59（1/24 21:31 更新）
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桃園市消防局復興分隊表示，一名女子趁著寒流上山賞雪，卻因步道濕滑不慎滑倒扭傷腳且疑似骨折，經初步包紮後，由消防人員協助以軟式擔架搬運下山送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月24日
桃園市消防局復興分隊表示，一名女子趁著寒流上山賞雪，卻因步道濕滑不慎滑倒扭傷腳且疑似骨折，經初步包紮後，由消防人員協助以軟式擔架搬運下山送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）近日寒流來襲，桃園市復興區後山也飄雪，許多人上山追雪，消防局復興分隊今天表示，下午有女子賞雪時因步道濕滑不慎滑倒扭傷腳疑似骨折，提醒民眾追雪一定要穿好相關裝備。

桃園市消防局第四大隊復興分隊小隊長陳清淵接受媒體聯訪表示，下午3時5分接獲報案，有民眾在桃園市復興區東眼山森林遊樂區扭傷腳，需要救護車及人力協助搬運下山送醫，消防局立即派遣10名消防人員、1輛消防車及2輛救護車前往協助。

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陳清淵指出，救護人員到場時，發現50歲的楊姓女子上山賞雪，但疑因步道積雪不慎滑倒，造成左腳踝疼痛，初步評估為疑似骨折，經過初步的包紮後，由消防人員協助以軟式擔架搬運下山，隨後由大溪分隊救護車送往林口長庚醫院。

陳清淵呼籲民眾，因寒流來襲，部分山區因低溫積雪步道濕滑，如果沒有相關登山裝備，請勿貿然上山以免不慎受傷，同時記得做好保暖的工作，以免感冒或凍傷。（編輯：李錫璋）1130124

#桃園市
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